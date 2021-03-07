На маткапитал станет проще построить дом

Отныне семьям россиян станет значительно легче пользоваться своим маткапиталом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о том, что теперь возведение дома и избы для личного проживания будет намного легче в юридическом отношении.

Прежде для возведения частного дома семья обязана была подавать чиновникам Пенсионный фонда Российской Федерации акт на выполненные работы по строительству. С сегодняшнего дня следует предоставлять лишь выписку из Росреестра. Документ сейчас служит подтверждением, что земельный участок и строение, расположенное на этой земле, являются семейной собственностью.

Сегодня,7 марта 2021 года, сообщение о подписании Михаилом Мишустиным такого постановления от 27 февраля, выложено на официальном портале российского правительства. Средства маткапитала по данному алгоритму можно будет направить на компенсацию затрат не только на строительство, но и на реконструкцию уже существующего частного дома.

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