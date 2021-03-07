Жители Рузаевки попросили у администрации три новых детских площадки

В Рузаевке в ближайшее время появится 3 современные площадки для детей. Местные люди направили просьбу посредством соцсетей и программы обратной связи. Дефицит кортов ощущается в мкр-не Старого базара, на Кирзаводе и в мкр-не Почтовый. В мэрии прорабатывается возможность создания зоны для тренировок по ул. Мира.

Здесь, как и по всей Мордовии и России, голосуют за район, который через год подвергнут обновлению. Голосовали за 3 кластера, предложенные народом: велодром, сквер по улице Революции 1905 года, музей военной техники под открытым небом на улице Луначарского. За один из трех районов отдадут голоса рузаевские жители. Онлайн голосование состоится с 26 апреля по 30 мая в цифровой программе Минстроя РФ.

В мэрию Рузаевки поступила масса запросов от людей, предлагающих возвести площадки для детей и спортуголок в 3 местах. Районные власти постановили, что эти пожелания надо выполнить одновременно с реконструкцией районов, победивших в голосовании. Сейчас проходит обсуждение финансовых возможностей для возведения площадок.

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