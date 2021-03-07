После выставки мордовских валенок в Саранске проведут ещё три подобных мероприятия

В Саранске 7 марта состоялась самобытная выставка-продажа «Валенки мордовские». Несмотря на то, что объявлена официальная весна, сити-менеджер Саранска приобрел для себя новые валенки, ведь еще длится зимний период. Выставка-продажа валяной обуви первая в 2021 году. Городские власти планируют учредить еще 3 ярмарки осенью и зимой.

Проводили выставку-продажу в ДК горокруга Саранск. Предусмотрели массу антикоронавирусных мероприятий. Всем гостям осуществляли замеры температуры. Руки обрабатывались антисептиком, выдавали перчатки с масками бесплатно. Пришедшие на акцию покупали, кроме валенок, еще и вязаные перчатки, тапочки, варежки, носки.

Многие посетители любовались расписными мордовскими валенками и уютными домашними тапочками. Помимо мордовских изделий народных мастеров, проводилась широкая реализация поделок народных умельцев из Чувашии. В своём полезном творчестве умельцы использовали шерсть коз и овец.

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