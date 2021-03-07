В Мордовии туристы попробовали пачат бургер

В Мордовии побывали туристы по проекту «Яркие выходные в Приволжье. Саранск. Мордовская масленица». Незабываемым моментом явилась дегустация пачат бургер. Это интерпретация блинов из Мордовии. Только здесь гости смогли вблизи рассмотреть национальную мордовскую достопримечательность – морёный дуб и множество изделий из этой ценной породы древесины.

Туристическую программу провинциальной направленности организовали: Минспорта, молодёжной политики и туризма Мордовии, Туристско-информационный центр, РЖД, Фонд развития общественных связей «Region PR», отель Radisson. Разработана программа тура агентством «Ветер странствий». Такие путешествия выходного дня были признали эффективными в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Закончились рождественские каникулы, и организаторы выступили за продолжение конкретных туров по России. Нынешний тур посвящен к Масленице. Участников возили по саранским улицам и площадям, показывая Саранск. Они познакомились с творчеством мордовского Родена – скульптора Степана Эрьзи, посетив Музей изобразительных искусств.

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