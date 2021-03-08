Врио главы Мордовии поздравил выдающихся женщин с 8 марта

Врио главы Мордовии Артем Здунов перед праздником 8 марта поздравил всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Глава республики сказал слова благодарности женщинам всех профессий, работающих на различных участках наравне с мужчинами.

«Огромная благодарность от меня и всех коллег-мужчин прекрасным женщинам, которые наравне с сильными мужиками разделяют все сложности работы, преодолевают трудности пандемии, воспитывают и учат детей, готовят еду, выпекают вкусный хлеб и сладости. Все женские заботы невозможно перечислить.

Искренне благодарю всех волонтёров, социальных работников, трудящихся на производстве, в творческой индустрии, в театрах. Поздравляю всех милых дам, помогающих нам с радостью и оптимизмом всё это переживать. Большое вам спасибо и низкий поклон», – сказал в ходе торжественного мероприятия руководитель республики.

Также читайте о том, что в Мордовии туристы попробовали пачат бургер.