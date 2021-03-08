Представитель Мордовии завоевал «серебро» чемпионата мира

Лыжник Артём Мальцев первый раз за всю свою карьеру получил мировую чемпионскую награду. В городе Оберсдорфе, Германия, в настоящее время идет основное мировое лыжное событие в этом зимнем сезоне. Благодаря Мальцеву, российская сборная команда сумела выйти на 2-е место в эстафете у мужчин.

Тренеры поставили Артёма на 3-й этап, и он стартовал 6-м номером, отставая от главных лидеров на 23 секунды. Скользя на дистанции, у Мальцева получилось кардинально выровнять ситуацию. Какой-то период Артем даже шел вторым.

Александру Большунову Мальцев передал эстафету с 35-секундным отставанием от норвежцев. Лидер российской сборной в свою очередь отыграл этот гандикап, но дуэль норвежцы-Клебо все-таки уступил. В результате у сборной – заслуженное серебро.

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