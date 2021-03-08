Представитель Мордовии выступил на этапе Кубка мира по биатлону

В городе Оберсдорфе, Германия, на соревнованиях за очередной тур мирового Кубка по биатлону прошла эстафета у мужчин. Квартет россиян по результатам гонки по праву вышел на второе место.

Весомую лепту в это достижение российской сборной вложил мордовский атлет из школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Матвей Елисеев. Во втором туре гонки биатлонисту, родившемуся в Подмосковье, вышедшему на лыжню по параллельному зачёту за регион-13, удалось эффективно закрыть все 10 мишеней без использования дополнительных патронов. Благодаря Матвею, команда России переместилась с 13-го сразу на 7-е место.

Так же удачно эстафету удержали и упрочили Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Блестящие выстрелы россиян, неудачи противников способствовали отечественной команде прийти к финишу 2-й следом за немцами. «Бронза» у норвежцев.

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