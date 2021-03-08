Жители Мордовии на 10% увеличили траты на подарки к 8 марта

Перед 8 марта в Мордовии суммы затрат в торговых заведениях, которые реализуют подарки и сувениры к празднику милых женщин, стали несколько более 115 млн рублей – это выше на 10%, чем в прошлом году.

Такие статистические показатели накануне обнародовали представители эквайрингового бизнеса ВТБ. Максимально – на 63% возросли суммы покупок аксессуаров для женщин, менее всего покупали кожаные изделия. Средний чек одного подарка за год снизился на 17%.

Наибольшие суммы покупатели тратили на подарки к женскому празднику в категории покупок косметики и парфюмерии – расходы мордовских покупателей на эти цели за последние перед праздником сутки вылились в 55 млн рублей, это в 1,5 раза весомее, чем в прошлом году. Количество транзакций в торговых сетях Мордовии за косметику и парфюмерию увеличилось в 1,5 раза. Средний чек уменьшился на 11%, до 900 рублей.

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