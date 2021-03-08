Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации ДТП в г.о. Саранск

Вчера, 07.03.2021 г. в 15 часов 52 минуты, Пролетарский район, г. о. Саранск, Северный обход вокруг городской территории. На загородной автостраде из-за неблагоприятных погодных обстоятельств столкнулись автотранспортные средства в количестве двух единиц. В результате аварии пострадал 1 человек.

Вызванная машина скорой помощи госпитализировала пациента в городское медицинское учреждение. Помощь оказывали пожарно-спасательные подразделения г. Саранска. Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.

Необходимо всегда помнить, что от аккуратности вождения транспортных средств, безукоризненного соблюдения ПДД, напрямую зависят здоровье и жизни многих людей. Если вас вдруг настигла любая беда либо дорожная неприятность, каждый водитель и пассажир вправе позвонить о помощи на единый номер вызова экстренных служб – 112. Можно звонить в любое время дня и ночи бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов.

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