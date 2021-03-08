В Саранске стартовал театральный конкурс

В Саранске начался приём заявлений на XII фестиваль-конкурс в местные театры «Театральные подмостки». В эти коллективы подбирают самодеятельных актеров от мала до велика. Некоторые актеры могут быть возрастом от 7 до 25 лет. Сейчас из-за вируса фест проходит исключительно в режиме онлайн.

Заявки можно присылать на 2 номинации. Коллективы театралов участвуют в категории «Театр инноваций 2021». Там необходимо владение мастерством постановки худпроизведений. Еще есть номинация «Фристайл». Здесь котируются 10-минутные мини-спектакли либо миниатюры. Есть номинация для чтецов. Художественная декламация стихов и прозы продолжительностью 5-6 минут принимается в номинации «Прогресс открытиями движет».

Заявки можно направлять до 22 марта. Претенденты отсылают анкету и видеозапись. Гала-концерт пройдет 31 марта в режиме онлайн на страницах соцсетей. В группах Дворца культуры городского округа Саранск разместят выступления лауреатов фестиваля. Предыдущее яркое событие городского масштаба, конкурс «Мастер года 2020» проводили в офлайн формате. Выставку работ также провели во Дворце культуры городского округа Саранск.

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