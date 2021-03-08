Для прекрасных жительниц Саранска на телевышке включат праздничную подсветку

Иллюминация на праздник создаст радость жителям Саранска в Международный женский день. Саранский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети запустит 8 марта телевышку. Архитектурно-художественное сияние горожане смогут видеть с 18:00 до 23:00 часов.

Потоки света в торжественном видеосценарии архитектурной подсветки созданы с комбинациями освещения, мерцания и переливания. На телевышке смонтирован комплекс аппаратного программирования. Система создает статический и динамический световой рисунок. Всего в иллюминации участвуют 2400 светодиодных лент с 75 тысячами светодиодов, а также 54 прожектора.

Иллюминация радует горожан с 2018 года, когда инженерный комплекс был установлен на мачте. Телевышка работает с 2014 года в режиме трансляции цифровых эфирных телеканалов. Сигнал получают более 388 тысяч человек в Саранске и в населённых пунктах вокруг города на расстоянии до 50 километров.

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