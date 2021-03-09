Жителя Саранска осудили за изнасилование дочери

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который изнасиловал свою дочь.

В октябре прошлого года 39-летний житель Саранска, воспользовавшись отсутствием других членов семьи, изнасиловал свою 14-летнюю дочь. Спустя некоторое врем преступник ещё раз надругался над пострадавшей при тех же обстоятельствах. Знакомые семьи, узнав о случившемся, обратились в полицию.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 12 лет лишения свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru