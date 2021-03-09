В Мордовии осудили мужчину, до смерти избившего собутыльника

В Мордовии выслушал судебный приговор местный житель, который до смерти избил своего собутыльника.

В ночь на 10 сентября прошлого года в Саранске 32-летний осужденный и житель Лямбирского района того же возраста распивали спиртные напитки. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений осужденный нанес оппоненту столярным молотком с резиновой бойкой множественные удары по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

На следующий день преступник, дождавшись, когда стемнеет, оттащил тело жителя Лямбирского района на улицу и сбросил его в пруд, расположенный по улице Розы Люксембург. Труп пострадавшего был обнаружен 28 октября в результате проведения поисковых мероприятий, которые начались после того, как родственники мужчины обратились в правоохранительные органы с заявлением о его бесследном исчезновении.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru