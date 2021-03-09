Жительница Темниковского района фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Темниковском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в феврале нынешнего года 53-летняя жительница указанного района фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме гражданина Узбекистана 1985 года рождения и четырех граждан Киргизстана 1986, 1991, 1995 и 1997 годов рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жителя Саранска осудили за изнасилование дочери.

Источник: 13.мвд.рф