В Саранске разыскиваются мужчины, подозреваемые в краже брюк из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются два гражданина, которые подозреваются в краже брюк из магазина спортивных товаров.

Два неизвестных гражданина днём 5 марта текущего года похитили из магазина, расположенного по адресу – улица Комарова, горнолыжные брюки.

Один из предполагаемых преступников был одет в черную дубленку с коричневым мехом, свитер темного цвета, брюки черного цвета. Второй гражданин был одет в темную удлиненную куртку черного цвета, шапку черного цвета и темные брюки.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении разыскиваемых мужчин, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам:8(8342) 29-77-88, 29-77-91 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф