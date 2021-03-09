Жительница Ичалок стала жертвой мошенника, представившегося сотрудником банка

В Ичалках местная жительница лишилась денег, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 37-летней жительнице указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются снять деньги со счета женщины. Затем незнакомец заявил, что гражданке следует перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Женщина, следуя указаниям якобы сотрудника банка, перевела на продиктованный им счет 105 тыс. рублей. Об этом гражданка рассказала своим родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф