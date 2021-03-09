В одной из колоний Мордовии оборудовали психологический кабинет

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был оборудован кабинет психологической разгрузки для личного состава.

Указанный кабинет необходим для повышения эффективности психологического сопровождения сотрудников, проведения коррекционной работы, тренингов, ролевых игр, профилактических мероприятий и психологического обследования.

Во время ремонта была произведена перепланировка, увеличена общая площадь помещения, заменено напольное покрытие, установлены натяжные потолки. В кабинете выделены две функциональные зоны: рабочее место психолога и зона для проведения групповых занятий.

В кабинете проводятся индивидуальные и групповые мероприятия по психологическому сопровождению сотрудников.

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Источник: 13.fsin.su