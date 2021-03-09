В УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе среди женщин

В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова.

Участниками указанных состязаний стали женщины - руководители отделов и служб Управления, а также сотрудницы учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

Сотрудницы должны были выполнить одно упражнение учебных стрельб.

Лучший результат показала начальник психологической лаборатории ИК-7 Наталья Устинова. Второе место заняла начальник контрольно-ревизионного отделения Управления Надежда Мурзаева. Третье место завоевала начальник психологической лаборатории ИК-10 Ольга Вешкина. Приз зрительских симпатий получила старший инспектор учебно-методической группы учебного центра Светлана Юхимчук.

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Источник: 13.fsin.su