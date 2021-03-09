Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в заседании совета профилактики

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в заседании совета профилактики МОУ г. Саранска «Лицей № 7».

В состав совета профилактики входят представители ветеранской организации МВД по Мордовии, комиссии по делам несовершеннолетних, инспекции по делам несовершеннолетних, родительского комитета и психолог.

На заседании были рассмотрены вопросы поведения и успеваемости подростков, совершающих разного рода правонарушения, вопросы профилактики употребления психически активных веществ среди несовершеннолетних.

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Источник: 13.fsin.su