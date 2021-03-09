В одной из колоний Мордовии проводятся занятия с осужденными, готовящимися к освобождению

Психологами психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии с осужденными, готовящимися к освобождению, как в связи с окончанием срока отбывания наказания, так и в связи с наступлением права на условно-досрочное освобождение, используется программа психокоррекционных занятий по формированию психологической готовности к освобождению.

Основной целью психологической работы с осужденными по подготовке к освобождению из исправительного учреждения является помощь в психологической адаптации личности к изменившимся условиям социальной среды и мотивации к самостоятельной жизни на свободе.

В ходе занятий осужденные обучаются методам повышения собственной мотивации на пути достижения значимых целей.

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Источник: 13.fsin.su