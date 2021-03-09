В Саранске продолжаются мероприятия по профилактике коронавируса

В Саранске продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В постоянном режиме ведется мониторинг объектов торговли, сферы услуг, аптек.

За прошедшую неделю был проведен мониторинг соблюдения установленных профилактических мер на 113 объектах. По результатам рейдов был составлен один акт фиксации нарушений. В магазине «Магнит», расположенном по улице Косарева, продавец без перчаток обслуживала покупателя, который был без маски и перчаток.

Продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. С 1 по 5 марта было проверено 344 единицы общественного транспорта, на месте устранено 189 замечаний, на пятерых нарушителей составлены протоколы.

Также продолжаются проверки легкового такси. За минувшую неделю было проверено 44 машины, на месте устранено 17 замечаний, из них 10 – водителями, на одного автомобилиста составлен протокол за нарушение установленных профилактических мер.

Управляющие компании проводят санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах. В ходе мониторинга возникающие замечания устраняются в кратчайшие сроки.

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Источник: adm-saransk.ru