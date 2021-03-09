Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Мэр Саранска заявил, что мероприятия по предупреждению распространения коронавируса должны продолжаться

Мэр Саранска заявил, что мероприятия по предупреждению распространения коронавируса должны продолжаться

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что все рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, должны быть продолжены.

Градоначальник отдельно отметил, что должна продолжаться санитарная обработка подъездов, заявив о необходимости обратной связи в данном деле.

Кроме того, глава городской администрации подчеркнул, что рассматриваемые мероприятия проводятся не ради отчетов, а ради дела и ради здоровья.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжаются мероприятия по профилактике коронавируса.


Источник: adm-saransk.ru