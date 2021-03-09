В Саранске обсудили уборку города

На оперативном совещании в администрации Саранска руководители профильных структурных подразделений доложили о ходе уборки.

Как отметил первый заместитель мэра Игорь Бутяйкин, муниципальные предприятия работают в штатном режиме – ведется расчистка проезжих частей, вывоз снега с улиц города, посыпка пешеходных зон противогололедными материалами.

По уборке придомовых территорий есть замечания. Все проблемные участки отрабатываются, дворники работали и в прошедшие выходные дни. По отдельным адресам с заездов во дворы нужно вывозить скопившиеся снежные массы.

Глава городской администрации Пётр Тултаев подчеркнул, что при резких сменах погоды нужно заблаговременно сметать снежную кашу, посыпать реагентами.

Кроме того, градоначальник поручил проводить своевременную уборку сосулек с кровель домов и торгово-офисных зданий.

Мэр Саранска также отметил, что муниципальные предприятия, задействованные в противопаводковых мероприятиях, должны проводить их в штатном режиме.

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Источник: adm-saransk.ru