В Саранске 13 марта пройдут ярмарки выходного дня

В Саранске с 13 марта возобновляют работу ярмарки выходного дня.

Торговые ряды расположатся по следующим адресам: ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), ул. Косарева в районе домов №№ 76, 78, 80, включая парковку напротив магазина «СПАР», а также на парковке у РДК (пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической).

Глава городской администрации Пётр Тултаев напомнил, что во время проведения ярмарок выходного дня в обязательном порядке должны быть соблюдены все меры безопасности, обозначенные Роспотребнадзором.

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Источник: adm-saransk.ru