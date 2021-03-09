В Зубово-Полянском районе в результате пожара пострадала женщина

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого пострадала женщина.

Вечером 5 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Ширингуши. На улице Пионерской загорелся частный жилой дом №22.

В результате пожара пострадала гражданка 1954 года рождения. Женщина получила ожоги верхних конечностей, бедер, поясничной и ягодичной области (40% тела).

Огонь повредил постройку на площади 56 квадратных метров.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru