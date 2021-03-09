В Старошайговском районе в ДТП пострадала 56-летняя женщина

В Старошайговском районе из-за превышения скорости произошло ДТП с пострадавшей.

Происшествие произошло утром 5 марта на 125-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 60-летний гражданин, который находился за рулем автомобиль марки ВАЗ-2106, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник.

Пострадала 56-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф