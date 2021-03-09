В Краснослободском районе в результате массового ДТП пострадала 35-летняя женщина

В Краснослободском районе в результате столкновения трех автомобилей пострадала 35-летняя женщина.

ДТП произошло утром 5 марта на 74-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Опель-Астра», в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого «Шевроле-Ниву» отбросило на автомобиль марки ВАЗ-21150, который двигался сзади.

Пострадала 35-летняя женщина, управлявшая «Опелем». Гражданка доставлялась в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф