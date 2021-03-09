В Чамзинке легковушка врезалась в микроавтобус

В Чамзинке после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса 59-летняя женщина оказалась на больничной койке.

Утром 5 марта на улице Карла Маркса 60-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21120, совершая правый поворот, не занял крайнее положение на проезжей части, вследствие чего машина врезалась в микроавтобус марки ГАЗ, который двигался сзади.

Телесные повреждения получила 59-летняя пассажирка легковушки. Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ».

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Источник: гибдд.рф