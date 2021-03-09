В Рузаевском районе в ДТП пострадали две женщины и ребенок

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины и ребенок.

Происшествие произошло утром 7 марта на 2-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Рузаевка и Шишкеево. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Зафира», превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство развернуло на проезжей части, а после этого оно врезалось в автомобиль марки «Шевроле-Круз», который двигался во встречном направлении.

Пострадали три пассажирки «Опеля», среди которых 4-летняя девочка и две женщины 47- и 49-летнего возраста. Никому из них госпитализация не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф