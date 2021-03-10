Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве мужа

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего супруга.

В конце ноября прошлого года 29-летняя гражданка, проживающая в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, поссорилась со своим 41-летним мужем из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина ударил девушку. Последняя в ответ на это нанесла мужу ножевое ранение. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

Известно, что в момент ссоры в квартире также находились три ребенка и бабушка девушки.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф