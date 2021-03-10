В Мордовии осужденные женщины приняли участие в конкурсе «Мисс Очарование»

В исправительных учреждениях №№ 2, 3, 13 и 21 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Очарование».

На первом этапе конкурса жюри оценивало умение девушек держаться на сцене, их обаяние и грамотность речи.

В рамках второго этапа девушки показали свои таланты.

Третий этап не требовал от участниц никаких специальных знаний, только немного смекалки и находчивости.

Завершающим аккордом программы стал конкурс «Дефиле».

В завершение конкурсной программы всем участницам были вручены грамоты и подарки.

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Источник: 13.fsin.su