В Мордовии осужденные женщины приняли участие в конкурсе «Мисс Очарование»

В исправительных учреждениях №№ 2, 3, 13 и 21 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Очарование».
На первом этапе конкурса жюри оценивало умение девушек держаться на сцене, их обаяние и грамотность речи.
В рамках второго этапа девушки показали свои таланты.
Третий этап не требовал от участниц никаких специальных знаний, только немного смекалки и находчивости.
Завершающим аккордом программы стал конкурс «Дефиле».
В завершение конкурсной программы всем участницам были вручены грамоты и подарки.
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Источник: 13.fsin.su