В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Торбеевского района.

Котова Ирина Владимировна 1979 года рождения, проживающая в селе Жуково указанного района, ранним утром 24 февраля нынешнего года ушла с работы из организации, расположенной в посёлке Торбеево. Домой женщина так и не пришла.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в куртку черного цвета, гамаши черного цвета, черные сапоги, на голове у нее была шапка темно-синего цвета с помпоном.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении женщины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83456) 2-10-02, 8-927-978-2720 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф