В Саранске осудили 48-летнего мужчину, надругавшегося над 5-летней девочкой

В Саранске суд вынес приговор в отношении безработного местного жителя, который надругался над ребенком.

В конце октября прошлого года 48-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире своей бывшей жены. Оставшись наедине с 5-летней дочерью падчерицы, мужчина принялся переодевать девочку, дабы получить сексуальное удовлетворение. Затем преступник надругался над ребенком.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 13 лет лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru