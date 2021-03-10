В Рузаевском районе местный житель подозревается в незаконном хранении пороха

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном хранении пороха.

В сентябре прошлого года к 30-летнему жителю указанного района пришел в гости знакомый, являвшийся владельцем огнестрельного оружия. Последний зарядил патроны и ушел, забыв банки с порохом. Подозреваемый решил оставить боеприпасы себе, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Полицейскими была изъяты 4 банки с дымным порохом общей массой 962 г.

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Источник: 13.мвд.рф