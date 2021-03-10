Полицейские изъяли гашиш у жителя Рузаевки

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Рузаевки.

Недавно в посёлке Пушкино стражами порядка был остановлен автомобиль под управлением 36-летнего жителя Рузаевки. В салоне транспортного средства был обнаружен гашиш массой 2,02 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф