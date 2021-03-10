Житель Краснослободска подозревается в краже денег

В Краснослободске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже денежных средств.

В ночь на 27 февраля нынешнего года 41-летний житель Краснослободска, возвращаясь домой, обратил внимание на автомобиль, припаркованный во дворе по улице Интернациональной. Транспортное средство заинтересовало мужчину тем, что в его салоне находилась сумка. Гражданин, разбив стекло, похитил из упомянутой сумки 12 тыс. рублей. Денежные средства мужчина потратил на покупку еды и спиртного.

В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф