Жительницу Мордовии осудили за 25 эпизодов мошенничества

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

Было установлено, что 29-летняя гражданка, являясь индивидуальным предпринимателем, под предлогом развития бизнеса завладела денежными средствами родственников и знакомых на общую сумму около 7 млн рублей. От действий злоумышленницы пострадали 25 человек.

Будучи директором салона красоты, девушка под различными надуманными предлогами, связанными с развитием деятельности, брала в долг у знакомых крупные суммы денег. В назначенный срок денежные средства она не вернула.

Девушка скрывалась в Москве. В декабре 2019 года она вернулась в Мордовию, где и была задержана.

Решением суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф