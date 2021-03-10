В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, расплатившиеся фальшивой денежной купюрой

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые расплатились поддельной денежной купюрой в одном из магазинов города.

Было установлено, что 7 марта нынешнего года в детском магазине, расположенном в торгово-развлекательном центре по улице Волгоградской, неизвестные мужчина и женщина расплатились за товар поддельной денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей.

Мужчина был одет в куртку черного цвета, штаны черного цвета, черные ботинки. Женщине была одета в куртку черного цвета ниже колен, свитер бордового цвета, серые штаны.

Все, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-54 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф