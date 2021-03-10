На участие в кадровом проекте «Моя Мордовия» поступило более двух тысяч заявок

На участие в кадровом проекте «Моя Мордовия», старт которому объявил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 3 марта, поступило 2639 заявок.

Первая тысяча анкет была заполнена за первые 10 часов после старта. Регистрация продолжается, подать заявку можно до 16 апреля на сайте моя-мордовия.рф.

Проект направлен на выявление и развитие перспективных управленцев, готовых работать в интересах развития Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru