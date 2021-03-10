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Артему Здунову был представлен новый прокурор Мордовии

Артему Здунову был представлен новый прокурор Мордовии

Временно исполняющему обязанности главы Мордовии Артему Здунову 10 марта был официально представлен новый прокурор республики Василий Щербаков.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения законности и правопорядка на территории региона.

Артем Здунов отметил особую значимость работы органов прокуратуры, направленную на предотвращение коррупции, защиту прав социально незащищенных категорий граждан, создание благоприятных условий для развития бизнеса.

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Источник: e-mordovia.ru