Артему Здунову был представлен новый прокурор Мордовии

Временно исполняющему обязанности главы Мордовии Артему Здунову 10 марта был официально представлен новый прокурор республики Василий Щербаков.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения законности и правопорядка на территории региона.

Артем Здунов отметил особую значимость работы органов прокуратуры, направленную на предотвращение коррупции, защиту прав социально незащищенных категорий граждан, создание благоприятных условий для развития бизнеса.

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Источник: e-mordovia.ru