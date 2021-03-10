Артем Здунов обсудил вопросы создания системы обращения с ТКО

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 9 марта провел рабочую встречу с генеральным директором регионального оператора по обращению с ТКО «Ремондис Саранск» Светланой Бигессе.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы взаимодействия в рамках реформы системы сбора, разделения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. На сегодня услугой по вывозу ТКО охвачено 94% жителей республики.

По национальному проекту «Экология» в регионе до 2024 года должны быть построены мусороперегрузочные станции и сортировочный комплекс.

Также читайте о том, что Артему Здунову был представлен новый прокурор Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru