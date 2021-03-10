В Саранске скоро откроется выставка, посвященная самоизоляции

В Саранске более 30 художников в выставочном зале музея Эрьзи в рамках выставки «Изоляция» представят полотна, посвященные теме масштабного карантина, введенного по причине пандемии коронавируса.

Выставочный зал будет преобразован в арт-пространство, погружающее в атмосферу прошлого и приглашающее к глубокой рефлексии в настоящем.

Основой выставки послужил самиздат «Самоизоляция», выпущенный арт-группой «Ночная смена» в прошлом году.

Рассматриваемая выставка будет работать с 11 марта.

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Источник: mordovmedia.ru