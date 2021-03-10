Очередной матч ФК «Тамбов» в Саранске пройдет без зрителей

Футбольный клуб «Тамбов» продолжает играть домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена».

Очередная игра в рамках 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 14 марта. Соперником станет ФК «Краснодар».

Представители «Мордовия Арены» сообщили, что воскресный матч пройдет без зрителей, отметив, что соответствующее решение было принято тамбовской футбольной командой.

Следить за ходом игры болельщики смогут только в режиме онлайн.

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Источник: mordovmedia.ru