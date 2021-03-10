Аграрии из нескольких регионов представят свои достижения в Саранске

В ближайшие дни пройдет выставка «АгроТех-Мордовия».
Указанное мероприятие состоится 11-12 марта на территории выставочного комплекса «Мордовэкспоцентр» по адресу: г. Саранск, р. п. Ялга, ул. Российская, 24.
В рамках рассматриваемой выставки будет представлена сельскохозяйственная техника. Также посетители мероприятия смогут приобрести продукцию фермерских хозяйств региона.
«АгроТех-Мордовия» является образцовой площадкой для демонстрации достижений агропромышленных предприятий.
Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил вопросы создания системы обращения с ТКО.
Источник: mordovmedia.ru