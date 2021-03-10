Аграрии из нескольких регионов представят свои достижения в Саранске

В ближайшие дни пройдет выставка «АгроТех-Мордовия».

Указанное мероприятие состоится 11-12 марта на территории выставочного комплекса «Мордовэкспоцентр» по адресу: г. Саранск, р. п. Ялга, ул. Российская, 24.

В рамках рассматриваемой выставки будет представлена сельскохозяйственная техника. Также посетители мероприятия смогут приобрести продукцию фермерских хозяйств региона.

«АгроТех-Мордовия» является образцовой площадкой для демонстрации достижений агропромышленных предприятий.

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Источник: mordovmedia.ru