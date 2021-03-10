В Мордовии бывшего работника завода осудили за совершение коррупционных преступлений

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении бывшего работника завода, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений.

В период с 2014 по 2017 год бывший начальник бюро цветных металлов отдела материально-технического обеспечения ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» за лоббирование интересов коммерческих организаций получил от представителей данных фирм денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа и взяток на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru