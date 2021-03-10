В Саранске пропала без вести 15-летняя девочка

В Саранске разыскивается 15-летняя девочка.

Кисарова Наталья Евгеньевна 2005 года рождения утром 10 марта вышла из дома в школу. С тех пор какая-либо информация о местонахождении девочки отсутствует. Школьница вышла из дома около 09:00.

Девочка была одета в болоньевую куртку черного цвета, серую шапку с помпоном, сапоги бордового цвета. При себе имела рюкзак красного цвета и сумку для сменной обуви того же цвета. Девочка может находиться в супермаркетах и подъездах.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении школьницы, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-01, 89271790607 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф