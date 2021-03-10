В Саранске главный инженер механического завода обвиняется в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении главного инженера завода, который обвиняется в мошенничестве.

В период с мая по декабрь 2019 года 48-летний главный инженер ФКП «Саранский механический завод» совместно с начальником ремонтно-инструментального цеха в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана руководства предприятия совершили хищение денежных средств в размере около 1,5 млн рублей. Заводом с коммерческой организацией был заключен контракт на ремонт оборудования, при этом стоимость работ по указанию соучастников была завышена на упомянутую сумму. Разница в стоимости ремонта металлообрабатывающего оборудования должна была быть передана им. Часть денежных средств ими была распределена по собственному усмотрению, а оставшуюся часть они не успели получить, так как было возбуждено уголовное дело.

В отношении соучастника обвиняемого уголовное дело было направлено в суд ранее и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора был наложен арест на автомобиль и гараж обвиняемого.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении инженера находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru