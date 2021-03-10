В Саранске насчитывается более 4 тысяч безработных граждан

В Саранске в настоящее время насчитывается 4533 безработных гражданина.

Уровень регистрируемой безработицы в городе составляет 2,6%.

Коэффициент напряженности на рынке труда Саранска равен 1,5%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3171 единицу, из них по рабочим профессиям – 2214 единиц.

Государственные услуги по содействию в трудоустройстве в Саранске с начала нынешнего года получили 453 человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что на участие в кадровом проекте «Моя Мордовия» поступило более двух тысяч заявок.

Источник: adm-saransk.ru