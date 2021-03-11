В школах Саранска отменили занятия из-за похолодания

В Саранске сегодня, 11 марта, были отменены занятия в младших классах школ города.

По причине снижения температуры воздуха занятия были отменены с первых по четвертые классы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В постоянном режиме ведется мониторинг объектов торговли, сферы услуг, аптек, а также продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Источник: adm-saransk.ru