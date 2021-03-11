На некоторых улицах Саранска 12 и 13 марта ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 12 и 13 марта будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 09:00 12 марта до 14:00 13 марта стоянка транспортных средств будет запрещена по следующим адресам: на парковке, расположенной между многоквартирными домами №№16А,18 по ул. Энгельса и зданием МОУ «Лицей №26» (ул. Серадзская, 21); на парковке, расположенной между многоквартирными домами №№12, 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад №71» (проспект 50 лет Октября, 44А); на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39); на парковке по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, 40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А); на парковке внутриквартального проезда между многоквартирными домами №№ 42, 48А по ул. Веселовского и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А); на парковке по ул. Косарева, прилегающей к многоквартирным домам №№76А,78, 80 по данной улице; на парковке по ул. Косарева, прилегающей к рынку «Заречный», на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева.

В период с 18:00 12 марта до 14:00 13 марта движение и стоянка транспортных средств будут ограничены по следующим адресам: на дублере ул. Косарева (четная сторона) на участке от ул. Лихачева до ул. Гожувской; на дублере ул. Косарева (четная сторона) на участке от ул. Гожувской до выезда на ул. Косарева; по ул. Гожувской на участке от ул. Косарева до въезда к многоквартирному дому №74 по ул. Косарева; на внутриквартальном проезде на участке от ул. Веселовского до заезда в торговый комплекс «Ринг» (ул. Веселовского, 62А) в районе многоквартирных домов №№42 и 48А по ул. Веселовского; на внутриквартальном проезде от многоквартирного дома №71 по ул. Попова до многоквартирного дома №52 по проспекту 50 лет Октября.

Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

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Источник: adm-saransk.ru